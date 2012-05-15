Власенко говорит, что сегодня в суде был «маразм и абсурд»

Адвокат экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что ни одна из сторон процесса не просила Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел изучать дополнительные материалы по “газовому” делу.

Об этом он сказал журналистам по окончании сегодняшнего судебного заседания, сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко.

"То, что было сегодня – это маразм и абсурд на уровне самого высокого судебного учреждения государства. Суд сегодня решил даже те ходатайства, которые не заявлялись. Прокуроры попросили отложить рассмотрение дела в связи с отсутствием Юлии Тимошенко. Решая это ходатайство, председательствующий судья сказал, "а еще и для вручения каких-то документов", о чем его никто не просил. Это все свидетельствует о прямой предубежденности этого состава суда", – сказал С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что присутствие Ю.Тимошенко на кассационном процессе не является обязательным. "Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает вообще обязательного участия. Кроме того, Юлия Тимошенко четко, в письменном виде, выразила свою позицию, что не хочет принимать участие в этом заседании", – отметил он.

Как сообщалось, сегодня судебная палата по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявила перерыв до 26 июня в заседании по рассмотрению кассационной жалобы защитника экс-премьер-министра Александра Плахотнюка в интересах Ю.Тимошенко на решение судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.

Заместитель председателя Высшего специализированного суда Станислав Мищенко объявил соответствующее решение после того, как представители стороны государственного обвинения выступили с ходатайством перенести судебное заседание в связи с отсутствием на процессе экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.