Европейские либералы тоже собрались к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам народный депутат Украины Николай Катеринчук, общаясь с журналистами после вчерашней неудачной попытки встречи с Ю.Тимошенко в больнице.

«Мы приехали с моими коллегами от Европейской партии Украины для того, чтобы подготовить встречу с председателем фракции либералов в Европарламенте, которая состоится 24 числа с Тимошенко», - сказал Н.Катеринчук.

Он отметил, что, несмотря на необходимые разъяснения и разрешения прокуратуры и пенитенциарной службы, ему не позволили встретиться с Ю.Тимошенко. По словам Н.Катеринчука, во время встречи планировалось обсудить организационные вопросы встречи Ю.Тимошенко и Г.Верхофштадта.