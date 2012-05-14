Тюремщики вне графика пустят к Тимошенко лишь американцев

В Государственной пенитенциарной службе Украины заявляют, что встречи представителей защиты и родственников с Юлией Тимошенко «возможны только после завершения назначенных лечебных процедур, то есть в свободное для Ю.Тимошенко время, а именно - с 17.30 до 19.00 часов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС.

В Государственной пенитенциарной службе заявляют, что «осужденная Ю.Тимошенко с 9 мая находится в стационаре в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» (г. Харьков) для прохождения назначенного международной медицинской комиссией курса реабилитации. Рекомендованный реабилитационный курс проводит врач из немецкой клиники «Шарите» доктор Лутц Хармс совместно с украинскими врачами».

Как отмечается в сообщении ГПтС, «с целью избежания провокационных и необъективных заявлений в СМИ Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что непосредственно немецкий врач ежедневно составляет график процедур и план питания Ю.Тимошенко. Четкое выполнение указанных мероприятий находится под контролем медиков больницы «Укрзалізниці» и непосредственно доктора Л.Хармса. На сегодня, 14 мая, также составлен и выполняется график реабилитационных процедур для Ю.Тимошенко».

Кроме этого, замечает ГПтС, на 15.00 сегодня запланирована встреча представителей посольства США с Ю.Тимошенко.

«Учитывая запланированные визиты, необходимость четкого соблюдения реабилитационных процедур, а также режимных требований относительно заключенной, ГПтС Украины информирует, что все другие встречи с осужденной возможны только после завершения назначенных лечебных процедур, то есть в свободное для Ю.Тимошенко время, а именно с 17.30 до 19.00 часа. Это касается, прежде всего, представителей защиты Ю.Тимошенко и ее родственников, которые прибывают на свидание», - говорится в сообщении.