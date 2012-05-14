Бильдт: ЕС имеет более мощные инструменты влияния, чем бойкот Евро-2012

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.Бильдт заявил сегодня перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС, отвечая на вопрос журналистов о его позиции относительно бойкота украинских матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу.

“Я должен честно сказать, что посещение или непосещение футбольных игр - не главный инструмент европейской политики. Я думаю, мы имеем более сильные инструменты, которые можем применить”, - сказал К.Бильдт.

Вместе с тем он отметил, что в итоге решение о дальнейшем развитии Украины будет зависеть от позиции официального Киева.

“В итоге, это лидеры Украины должны решить, хотят они повести страну в направлении Польши или в направлении Беларуси. И, соответственно, последствия будут зависеть от их выбора. Если они хотят идти по европейскому пути, то это будет преимуществом для общества Украины. Если же они хотят привести страну к Беларуси – о`кей, они придут в Беларусь”, - сказал министр иностранных дел Швеции.

По его словам, Евросоюз достаточно четко заявил Украине о важности верховенства права. “Политика мести не имеет места в европейской политике”, - подчеркнул К.Бильдт.

Он также напомнил, что осенью в Украине состоятся парламентские выборы, за которыми ЕС планирует внимательно следить.

Министр также отметил, что в случае Украины речь идет не только о процессе в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. “Мы имеем несколько так называемых судебных процессов, которые влияют на результат, и, конечно, отношение к ней (Ю.Тимошенко - УНИАН), оно неприемлемо, это – гуманитарный вопрос”, - сказал К.Бильдт.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет иностранных дел ЕС планирует рассмотреть вопросы отношений с Украиной, в частности, вопрос будущего Соглашения об ассоциации, а также вопрос посещения политиками матчей Евро-2012 в Украине.