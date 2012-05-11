У Ющенко ответили «списанному в архив» Медведчуку

Пресс-секретарь бывшего Президента Украины Виктора Ющенко Ирина Ванникова отвергает обвинение экс-главы Администрации Президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука в том, что В.Ющенко якобы помог Виктору Януковичу победить на президентских выборах в 2010 году.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии И.Ванниковой.

«Приближение каждых выборов традиционно не только поднимает на публичную волну новый призыв политиков, которые призваны, как считается, омолодить элиту, но и возвращает из небытия «списанные в архив» кадры, людей прошлого. Лишнее тому подтверждение – агрессивное возобновление активности Виктора Медведчука, «князя тьмы», как его назвали журналисты, фигуры, с которой не только политикум, но и общество связывают самое все циничное из эпохи Кучмы», - отмечает И.Ванникова.

По ее словам, теперь В.Медведчук «взялся поучать украинцев, упрекая их неправильным голосованием на президентских выборах, в частности, очень ему не нравится, что часть граждан проголосовала «против всех».

«А еще крайним в этом делает Виктора Ющенко», - добавила пресс-секретарь.

При этом она спросила: «Неужели господин Медведчук считает настолько несознательными соотечественников, что не допускает мысли, что избиратели могут иметь свою позицию?»

Вместе с тем И.Ванникова напомнила, что именно В.Медведчук в 2004 году прилагал все усилия, чтобы на выборах Президента победил В.Янукович.

«Сегодня главный канцелярист Кучмы пытается оценить ситуацию с точки зрения критиков Януковича. Возможно, надеется, что украинцы забыли то, что именно Медведчук делал все возможное, чтобы Виктор Янукович стал Президентом в 2004 году? Забыли истории с сервером, массовыми фальсификациями результатов голосования, избиением людей под ЦИК?», - спросила И.Ванникова.

По ее словам, «Медведчук скромно замалчивает тот безумный прессинг, который тогдашняя власть устраивала кандидату в Президенты Виктору Ющенко в 2004 году, а также, по-видимому, стоило бы вспомнить историю с отравлением Виктора Ющенко в разгар избирательной кампании».

*** Сегодня В.Медведчук в интервью ЗИК высказал обвинение в адрес В.Ющенков том, что он помог В.Януковичу стать Президентом.

"Говорить сейчас о Ющенко – это бить лежащего, в моих принципах этого никогда не было. Но идея "против всех" – это идея Виктора Андреевича. И я бы хотел, чтобы граждане, в первую очередь Западной и Центральной Украины, помнили об этом", – заявил В.Медведчук.

"И когда кто-то сейчас критикует режим Януковича, то должен знать, что Янукович победил не только потому, что избиратели голосовали за него, чтобы не голосовать за Тимошенко, – но и потому, что те люди, которые могли проголосовать за Тимошенко, не проголосовали, а попали в тот пробел, который называется "против всех", - добавил он.

По мнению В.Медведчука, роль В.Ющенко в победе В.Януковича является очевидной.