Медведчук: Ющенко никто трогать не будет

Так Медведчук отозвался о Ющенко в эфире телеканала ЗИК.

«Говорить сейчас о Ющенко – это бить лежачего, в моих принципах этого никогда не было, – заявил Виктор Медведчук. – Но идея «против всех» – это идея Виктора Андреевича. И я бы хотел, чтобы граждане в первую очередь Западной и Центральной Украины помнили об этом. Обратите внимание, такого количества против всех ни на каких выборах раньше никогда не было! Роль Ющенко в победе Януковича – очевидная. И это может быть одной из причин, почему сегодняшняя власть имеет такое лояльное отношение к экс-президенту Ющенко. Тот до сих пор пользуется государственной резиденцией номер один. Это же не потому, что он не хочет выселяться, а потому что власть не хочет его выселять. И я уверен, что и в будущем Ющенко никто трогать не будет», – убежден Виктор Медведчук.

При этом Виктор Медведчук отметил, что его позиция относительно Ющенко неизменна.

«Еще когда он был главой Нацбанка, наша фракция создавала следственную комиссию по расследованию фактов незаконных расходов из бюджета. Я выступал против него и тогда, когда он был премьером у Кучмы. Я лично организовывал большинство в парламенте для того, чтобы его освободить от должности. А затем выиграл четыре или пять дел у него, когда он уже был президентом. Сегодня его финиш – такой как есть. Основной вывод, который относительно Ющенко могу сделать, – он обещал разрушить систему, созданную в том числе и моими усилиями, однако в действительности он ее просто возглавил», - заявил Медведчук.