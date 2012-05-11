Муж Тимошенко говорит, что над ней издеваются в духе сталинских времен

"Все, что произошло с Юлией Тимошенко, напоминает репетицию ее физического уничтожения – медленного убийства, которым власть начала эти репрессии. Сначала тайно вывозят ее на всю ночь в больницу, а затем неожиданно возвращают назад, в колонию. Вполне очевидно, что абсолютно никто не намеревался лечить ее. В течение 3 месяцев к Ю.Тимошенко не допускают нейрохирурга, профессора Николая Полищука", - сказал А.Тимошенко в интервью болгарской газете "24 часа", сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

По его словам, разговоры о лечении экс-премьера в Германии являются преждевременными. "Генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил Президенту Украины Виктору Януковичу, что не позволит Ю.Тимошенко лечиться за границей. Кроме того, я знаю, что моя жена не согласится покинуть Украину, но я лично хочу ее оттуда вытащить. У нее было много возможностей сделать это, потому что нынешнее правительство неоднократно ей это предлагало. Юлия боец, и она будет бороться до конца", - подчеркнул он.

"Давление на мою жену постоянно усиливается. Она подвергалась пыткам и зверствам в худшем духе сталинских времен. В суде не было представлено никаких доказательств ее вины, и теперь весь мир признал политический подтекст судебного обмана. Верхом цинизма стала ее перевозка в больницу. Она была жестоко избита тремя головорезами в погонах. Власть действует грубее, чем во времена самых жестоких сталинских репрессий, когда ночью брали и куда-то увозили людей", - заявил А.Тимошенко.