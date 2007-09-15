Общественным организациям выборы наносят огромный вред

Руководитель Харьковского областного штаба БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН считает, что общественные организации должны выступать в качестве оппонентов к властям, а не использоваться политическими силами в их предвыборных кампаниях.

«Общественным организациям, которыми пользуются на выборах политики, наносится колоссальный ущерб», - подчеркнул он.

При этом А.ФЕЛЬДМАН заявил, что категорически не позволяет ни себе, ни своим политическим соратникам использовать организации национальных меньшинств, правозащитные, этнические организации в предвыборных целях. «Задача неправительственного сектора – быть оппонентами власти, защищать граждан, предлагать собственные точки зрения и осуществлять независимый гражданский контроль. В этом их ценность, а не в том, чтобы работать на подтанцовках у власти», - подчеркнул он.

Говоря о привлечении общественных организаций политическими конкурентами, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что «если бы в городе была нормальная власть, то она бы наоборот дистанцировала от себя общественные организации, чтобы иметь за собою «смотрящего со стороны», который может одернуть, поправить или дать дельный совет». Именно потому что власть ведет себя так в отношении общественных организаций, в стране и не сформировано гражданское общество, считает А.ФЕЛЬДМАН.

Как известно, ряд общественных организаций Харьковщины выступили в поддержку Партии регионов на досрочных парламентских выборах.