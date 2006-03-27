В Херсонской области - хаос

В Херсонской области в избирательных комиссиях начался хаос - обработаны только 3,4% бюллетеней, а люди не выдерживают нервного напряжения и уходят с участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Херсонской областной организации Комитета избирателей Украины Дементий БЕЛЫЙ.

По его словам, на 6.00 по Херсону окружная избирательная комиссия №184 обработала 3% бюллетеней, Бериславская ОИК №185 – 1%, Новокаховская ОИК №186 – 5%, Цюрупинская ОИК №187 - 1%, Новотроицкая ОИК №188 – 2%.

Д.БЕЛЫЙ констатирует, что к подсчету голосов в местные советы комиссии еще и не приступали, более того, есть такие участки, где и до сих пор не открывали урны для голосования.

Д.БЕЛЫЙ отмечает низкий уровень подготовки членов избирательных комиссий, которые не «могут за 8 часов сделать то, что можно сделать максимум за три часа» - сказал он.

Председатель Херсонской областной организации КИУ рассказал, что наблюдатели также не выдерживают нагрузки и уходят с участков. Он считает, что это, возможно, является спланированной акцией срыва выборов, когда можно сфальсифицировать результаты. «Кажется, что процесс специально затягивают, чтобы наблюдатели не выдерживали и уходили с участков. Они же уже в истерике. Это невероятно, сутки же прошли…, когда люди пришли на участок», - добавил Д.БЕЛЫЙ.