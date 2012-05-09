Европа прямым текстом посоветовала Азарову сидеть дома

Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпой считает, что премьер-министру Украины Николаю Азарову не стоит ехать в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС, запланированном на 15 мая.

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу Евроньюс.

“Когда украинский премьер-министр объявил о намерении посетить Брюссель, мы сказали: не нужно, оставайтесь дома. С нашей стороны это недвусмысленное свидетельство того, что в Украине должны произойти изменения”, - сказал Президент Европейского Совета.

Он также отметил, что в ходе пребывания в Киеве в декабре 2011 года вместе с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу они “часами говорили” с Президентом Украины Виктором Януковичем о ситуации в Украине и о будущем Соглашении об ассоциации.

“Мы сразу отметили, что сможем ратифицировать его только в том случае, если страна будет соблюдать общие с нами ценности. Соглашение об ассоциируемом членстве определяет не только торговые отношения. Это также и политическое соглашение. На наш взгляд, Украина недопустимо ведет себя в отношении к Юлии Тимошенко, мы откровенно сказали об этом президенту Виктору Януковичу”, - сказал Х.Ван Ромпой.

Вместе с тем в Миссии Украины при ЕС собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили, что пока не имеют информации о возможной отмене запланированного на 15 мая заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС.

Спикер Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Майя Кощанчич также сообщила, что пока не имеет такой информации.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Брюсселе должно состояться заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС, на котором сторону ЕС будет представлять Верховный представитель Кэтрин Эштон, комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле, а также министры иностранных дел стран - членов ЕС. Украина будет представлена премьер-министром Николаем Азаровым.