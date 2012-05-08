В офисе «Батькивщины» на Буковине побили окна

В ночь на 8 мая в офисе Заставновской районной парторганизации ВО «Батьківщина» в Черновицкой области побили окна. Офис этот временный, поскольку в постоянном ведется ремонт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации партии ВО «Батьківщина», окна побили около 3-х часов ночи. Утром, обнаружив повреждение целостности окон, работники офиса вызвали милицию.

«Есть свидетель, который в это время слышал грохот», - отмечают в облорганизацииї ВО «Батьківщина».

В комментарии СМИ председатель Заставновской районной парторганизации ВО «Батьківщина» Василий Мельник связал событие с тем, что недавно «именно из райцентра Заставная на Буковине началась бессрочная акция протеста оппозиции против произвола власти и чиновников».

«Мы глубоко возмущены этой провокацией и ожидаем выводов правоохранителей», - добавил В.Мельник.

До обеда работники милиции работали на месте события, снимали отпечатки, однако пока отказываются от официальных комментариев.

В этот же день к офису «Батьківщини» наведались председатели местных райсоветы и РГА, и пообещали, что будут «следить за течением событий».