В офисе «Батькивщины» на Буковине побили окна
Этот офис временный, поскольку в постоянном ведется ремонт.
|Работники офиса вызвали милицию
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации партии ВО «Батьківщина», окна побили около 3-х часов ночи. Утром, обнаружив повреждение целостности окон, работники офиса вызвали милицию.
«Есть свидетель, который в это время слышал грохот», - отмечают в облорганизацииї ВО «Батьківщина».
В комментарии СМИ председатель Заставновской районной парторганизации ВО «Батьківщина» Василий Мельник связал событие с тем, что недавно «именно из райцентра Заставная на Буковине началась бессрочная акция протеста оппозиции против произвола власти и чиновников».
«Мы глубоко возмущены этой провокацией и ожидаем выводов правоохранителей», - добавил В.Мельник.
До обеда работники милиции работали на месте события, снимали отпечатки, однако пока отказываются от официальных комментариев.
В этот же день к офису «Батьківщини» наведались председатели местных райсоветы и РГА, и пообещали, что будут «следить за течением событий».