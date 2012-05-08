В ПР думают, что Тимошенко симулирует, чтобы оттянуть судебный процесс

Единственной истинной причиной отказа экс-премьера Юлии Тимошенко от лечения у ведущего немецкого медика является желание как можно дальше оттянуть судебные заседания.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов,.

«Власть в Украине сделала все возможное, чтобы удовлетворить требования Тимошенко. Германия, например, уже трижды присылала врачей для осмотра экс-премьера. Однако госпожа Тимошенко в очередной раз отказывается от лечения. На этот раз - у ведущего немецкого врача», - сказал В.Забарский.

По его убеждению, изменение мнения Ю.Тимошенко относительно необходимости лечения «выглядит комично». «Утром она категорически отказывается, а вечером устами дочки рассказывает прессе о желании сотрудничать с врачами», - добавил В.Забарский.

Подобное поведение осужденной, по его мнению, «должно, наконец, открыть Европе глаза на действии бывшей главы правительства, которая преднамеренно оттягивает судебное заседание».

«Канцлер Германии Ангела Меркель лично призвала Тимошенко начать лечение, но экс-премьер-министр вновь отказалась. К ней приезжали уже столько медиков, сколько простому украинцу даже сложно представить», - отметил В.Забарский.

По его мнению, в очередном отказе от лечения Ю.Тимошенко нет ничего странного. «Это еще раз подтверждает, что она симулирует свою болезнь. Я со всей ответственностью заявляю, что власть сделала все возможное, чтобы удовлетворить прихоти Юлии Тимошенко. Теперь соотечественники должны самостоятельно сделать выводы, насколько она больна и чего именно хочет добиться, обманывая народ и международное содружество», - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр Ю.Тимошенко согласилась на перевод в больницу «Укрзализныци» в Харькове завтра, 9 мая, при условии, что ее будет лечить врач-невропатолог Берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.

Дочка Ю.Тимошенко Евгения сообщила, что Л.Хармс осмотрел экс-премьера и передал ей заключение немецких врачей о том, что лечение необходимо срочно начинать, иначе возможна инвалидность.

Адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что его подзащитная будет вынуждена отказаться от госпитализации в случае, если в ее лечении будут принимать участие врачи Министерства здравоохранения Украины. По его словам, эти врачи ежедневно писали справки о том, что бывший премьер Украины здорова.