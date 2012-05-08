СМИ: Азаров сказал неправду, заявив, что его сын был дипломатом в Вене
17:23, 08 мая 2012Политика
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Озвученная премьер-министром Украины Николаем Азаровым версия о том, что его сын работал в Вене дипломатом и поэтому арендовал там жилье, оказалась неправдой.
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При этом УП отмечает, что ранее, после публикации об имуществе Азаровых в Австрии, редакция обратилась к Азаровым с запросом о том, откуда у них это имущество, но ответа не получила.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля с.г. премьер-министр Н.Азаров в эфире телеканала «Интер» заявил, что его сын арендовал жилье, когда работал в Вене.
"Ну, мой сын, действительно, работал дипломатом, и потом жил определенное время в Вене, и действительно снимал там квартиру. Это действительно так. Вас удовлетворил ответ?", - сказал Н.Азаров в ответ на вопрос журналистов.
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