СМИ: Азаров сказал неправду, заявив, что его сын был дипломатом в Вене

Как пишет « Украинская правда », ссылаясь на официальные ответы таких государственных учреждений, как МИД Украины и Министерство экономического развития и торговли Украины, сын Н.Азарова в 1998-2000 гг. был трудоустроен в Торгово-экономической миссии Украины в Хельсинки, затем, на протяжении 2000-2001 гг. Алексей Азаров работал в Женеве, также в Торгово-экономическом представительстве, а впоследствии - советником представительства Украины при отделении ООН и других международных организаций. В Вене Азаров-младший дипломатом не был.

При этом УП отмечает, что ранее, после публикации об имуществе Азаровых в Австрии, редакция обратилась к Азаровым с запросом о том, откуда у них это имущество, но ответа не получила.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля с.г. премьер-министр Н.Азаров в эфире телеканала «Интер» заявил, что его сын арендовал жилье, когда работал в Вене.

"Ну, мой сын, действительно, работал дипломатом, и потом жил определенное время в Вене, и действительно снимал там квартиру. Это действительно так. Вас удовлетворил ответ?", - сказал Н.Азаров в ответ на вопрос журналистов.