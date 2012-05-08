Попов похвастал, что его ни разу не останавливала ГАИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Первая машина - BMW 1989 года, которую купил в 2000 году. Она то работала, то не работала. Потом я купил «Ланос», и только в 2011 году продал его родному брату. «Лексус» купил в январе 2008 года и уже наездил 200 тыс. км. В прошлом году даже сам в Крым ездил», - рассказал А.Попов.

Глава КГГА сообщил, что сейчас у него – седан Lexus ES 350.

По словам А.Попова, он ни разу не нарушал правила дорожного движения в Киеве, и его ни разу не останавливала ГАИ.

При этом А.Попов говорит, что в свободное время часто катается по городу на собственной автомобиле и изучает недостатки в работе городских служб. По его словам, в этом есть тот плюс, что никто не ожидает проверки.

В то же время, как признался А.Попов, за городом он может разгоняться на своей машине до 160 км/ч.