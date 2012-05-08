КСД: у подельников Януковича началась нервная реакция

Как говорится в переданном УНИАН заявлении КСД, «по заявлению лидера оппозиции Юлии Тимошенко об избиении ее подонками в погонах во время вывоза из колонии в больницу 20 апреля 2012 года, Уполномоченным по правам человека на основании п.1 ч.3 ст. 17 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» было открыто производство. По итогам проверки с выездом на место соответствующих сотрудников офиса Омбудсмана, эти факты получили подтверждение и публичную оценку Уполномоченного по правам человека 25 апреля 2012 года».

Авторы заявления отмечают, что «выполнение должностных обязанностей первым Омбудсманом Украины Ниной Карпачевой вызвало нервную реакцию подельников Виктора Януковича. Потеря всяких моральных ориентиров приспешниками авторитарного режима засвидетельствовало «приведения» к присяге под аккомпанемент взрывов в г. Днепропетровске, «избранного» провластным большинством со второй попытки нового «омбудсмана». Человеческую трагедию Янукович и Ко цинично использовали для замены неугодного режиму Уполномоченного по правам человека на послушное должностное лицо Министерства юстиции».

Начало работы новоназначенного «уполномоченного» продемонстрировало настоящую цель действий власти, отмечают в КСД. На протяжении 4-6 мая 2012 года работники Генеральной прокуратуры начали давление на сотрудников Секретариата Уполномоченного по правам человека, включая обыски офиса Уполномоченного и допросы людей, выполнявших свои должностные обязанности, а не заказы режима. «Обыски, которые были проведены в офисе Омбудсмана при отсутствии на рабочем месте работников и сотрудников учреждения, похожи на бандитский взлом с проникновением», - говорится в заявлении.

«Мы оцениваем действия должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины как противоречащие ст. 20 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», которым вмешательство в его деятельность органов государственной власти запрещено, и считаем, что они направлены на окончательное уничтожение института Уполномоченного по правам человека в Украине», - отмечается в заявлении Комитета сопротивления диктатуре.