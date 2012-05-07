Политолог: Проигрыш Саркози - плохая новость для Тимошенко

Проигрыш на президентских выборах во Франции Николя Саркози является достаточно плохой новостью для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, чего Украине стоит ожидать от результатов выборов во Франции.

«Это плохая новость для Юлии Тимошенко - поражение Саркози», - сказал он.

В.Карасев отметил, что Н.Саркози симпатизировал Ю.Тимошенко и активно представлял ее интересы в Европе. Сегодня же, по его словам, некоторые лоббистские возможности для Ю.Тимошенко в Европе утрачены.

При этом, считает политолог, победа на выборах во Франции социалиста Франсуа Олланда симметрично неплохая новость для В.Януковича.

По его словам, именно этот выигрыш может положить начало перезагрузке всей европейской элиты, с которой у В.Януковича испорчены отношения.

«Даже если кто-то из них сюда приедет на Евро-2012, то все равно уже отношения испорчены и искренности нет», - сказал он.

В.Карасев объяснил победу Ф.Олланда тем, что во Франции, как и во всей Европе, значительно вырос запрос на социальную справедливость и на повышение социальных стандартов.

В свою очередь, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко отметил, что существенно отношения между Украиной и Францией не изменятся.

«Независимо от того, кто пришел к власти сейчас во Франции, в ближайший год отношения между Украиной и Францией не изменятся, и новый Президент будет держаться в том тренде, который есть в Европе», - сказал он.