Азаров увидел в бойкоте Евро-2012 желание унизить украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями всеукраинских общественных организаций ветеранов войны и бывших военнослужащих.

«Напряглись к Евро-2012, я еще раз подчеркиваю, приняли пустую казну. И мы знали состояние наших стадионов: во Львове зеленое поле, в Киеве перед центральным стадионом, вспомните, коробка стояла бетонная. 20 совещаний проводилось - сносить эту коробку или не сносить, а УЕФА говорило: не снесете коробку эту - не будет Евро у вас… И нам сейчас говорят: бойкот Евро. Нормально? Как к этому отнестись? Кого хотят унизить? Хотят нас унизить? Весь наш народ, всю страну хотят унизить», - заявил Н.Азаров.

Он отметил, что, несмотря на сложную экономическую и финансовую ситуацию, Украина достойно подготовилась к проведению Евро-2012, в частности, была создана вся необходимая инфраструктура.

Также Н.Азаров подчеркнул, что цены на проживание в гостиницах в период Евро-2012 будут приемлемыми для гостей чемпионата.

«Евро состоится. Это будет для нашей страны праздник, для наших людей праздник. Так или не так? Важно нам бы выиграть еще сборной Украины, важно победить. Но победить сложнее потому, что приедут такие гиганты, как команды Великобритании, французы, немцы. Но показать достойное сопротивление наша команда должна», - уверен глава правительства.

Н.Азаров отметил, что Евро-2012 для Украины - большой праздник и возможность представить Украину. «Все билеты уже распроданы на это Евро. Приедет большое количество гостей, посмотрят, убедятся, что в Украину можно приезжать», - считает он.