Спектакль по роману Герман покажут в Киеве

Национальный драматический театр имени Ивана Франко пригласил на свою Малую сцену Ивано-Франковский молодой «Поэтический театр» со спектаклем по роману Анны Герман. Представление состоится 16 мая в 19.00 на Малой сцене театра, сообщили УНИАН в пресс-службе А.Герман.

Как отметил генеральный директор национальной драмы Михаил Захаревич, успех спектакля в Ивано-Франковске подтолкнул к тому, чтобы пригласить молодой прикарпатский театр в столицу. Известно также, что ивано-Франковская театральная труппа ведет переговоры о гастролях со спектаклем по роману А.Герман «Пирамиды невидимые» («Піраміди невидимі») и в других городах Украины, а также в тех европейских столицах, где есть многочисленная украинская диаспора, отмечается в сообщении.