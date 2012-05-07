На инаугурацию Путина приглашали с ошибками
11:04, 07 мая 2012Политика
5117 0
Пригласительный билет на инаугурацию Владимира Путина напечатан с ошибками.
Спонсором инаугурации Путина выступил Facebook, фото Сегодня
Популярный российский телеведущий Иван Ургант опубликовал в своем Twitter фото приглашение на инаугурацию Путина, на котором видно, что в тексте сделано несколько ошибок пишет Сегодня.
Так, в билете написано: «Приглашаем Вас на церемонию инаугурации Президента Российской Федерации, которое состоится…»
Также в тексте обращаются к гостю с маленькой буквы: «Будем рады вашему присутствию на историческом событии…».
Спонсорами же «исторического события» выступили в частности МТV и Facebook.
Как известно, сегодня, 7 мая, Владимир Путин в третий раз вступит в должность президента Российской Федерации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter