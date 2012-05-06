Президент Польши надеется что-то подсказать Януковичу

Об этом он сказал журналистам в Словакии, где принимал участие во встрече руководителей государств Вышеградской группы – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, сообщает украинская служба ВВС.

Такое заявление польский президент сделал повторно и несмотря на то, что от участия в ялтинской встрече, запланированной на 11-12 мая, отказались президенты Германии, Чехии, Словении, Хорватии, Эстонии, Австрии, Италии и других стран – всего свыше десяти. Некоторые из них объяснили свой отказ протестом против отношения украинской власти к заключенной экс-премьеру Юлии Тимошенко.

"Ялта может стать благоприятным случаем для того, чтобы подсказать украинской стороне, чтобы она решила внутренние проблемы", - сказал польский президент.

По его словам, от этого зависит не только имидж Украины, но и перспектива ратификации Соглашения об ассоциации из ЕС.

Таким образом господин Коморовский отверг какой-либо бойкот Украины со стороны официальной Варшавы – как во время саммита, так и во время матчей Евро-2012.

По данным украинского МИД, кроме польского президента, свое участие в ялтинском саммите подтвердили президенты Словакии и Молдовы.

Между тем лидер польской оппозиции Ярослав Качинский призвал перенести финал Евро-2012 из Киева в Варшаву из-за ситуации с Юлией Тимошенко.