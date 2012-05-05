Качинскому захотелось перенести финал Евро в Варшаву

Как сообщает радио «Свобода», это связано с ситуацией, сложившейся вокруг отбывающей семилетний срок в Харьковской колонии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая жалуется на жестокое обращение с ней.

Польские власти также подвергли критике действия украинских властей в отношении Ю.Тимошенко, но они выступают против призыва бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Я.Качинский обнародовал заявление, в котором призвал бойкотировать Евро-2012 в Украине и рассмотреть возможность перенесения матчей из украинских городов в другое государство из-за дела Ю.Тимошенко.