Немецкая певица презентовала клип на официальный гимн Евро-2012 (видео)

Об этом сообщает информационный центр Украина 2012.

Видео начинается с путешествия на столичный польский стадион «Народовый», на котором состоится открытие футбольного турнира Евро-2012.

По замыслу, сюжет в видео совмещается с передачей символического паса, который объединяет принимающие города турнира.

«В клип также вошли яркие эпизоды из прошлых чемпионатов, наилучшие голы и эмоции болельщиков. Особенно порадует глаз украинского болельщика участие в клипе Анатолия Тимощука. Завершается видео кадрами с НСК «Олимпийский», где состоится финал чемпионата Европы 2012 года» - идет речь в сообщении центра.

В подготовке видео был привлечен также мастер фристайла Кшиштоф Голонка, который демонстрировал трюки с мячом.