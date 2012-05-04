Премьер Швеции тоже не приедет на Евро в Украину
20:48, 04 мая 2012Политика
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Премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт не приедет в Украину ни на один матч своей сборной в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу.
Рейнфельдт не приедет на Евро
Об этом сообщает сегодня шведский телеканал TV4.
“Препятствием стали политические события в Украине”, - цитирует шведского премьера веб-сайт телеканала.
Таким образом, политики Швеции присоединились к политикам Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии, а также членам Еврокомиссии, которые уже заявили о намерении не посещать Украину во время Евро-2012.
Вопрос посещения Украины во время Евро-2012 пока обсуждают в Германии.
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