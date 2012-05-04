Премьер Швеции тоже не приедет на Евро в Украину

Об этом сообщает сегодня шведский телеканал TV4.

“Препятствием стали политические события в Украине”, - цитирует шведского премьера веб-сайт телеканала.

Таким образом, политики Швеции присоединились к политикам Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии, а также членам Еврокомиссии, которые уже заявили о намерении не посещать Украину во время Евро-2012.

Вопрос посещения Украины во время Евро-2012 пока обсуждают в Германии.