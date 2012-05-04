СМИ: к Тимошенко вылетел главный врач берлинской клиники "Шарите"

Как передает РИА «Новости», об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники.

Профессора сопровождают немецкие дипломаты.

Как заявил представитель МИД ФРГ, в настоящее время для принятия решения относительно того, где будут лечить Ю.Тимошенко, "требуется время".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины распространила сообщение о том, что в колонии работает международная медицинская комиссия с участием украинских и немецких врачей, поэтому защитникам Сергею Сасу и Евгении Тимошенко было рекомендовано перенести встречу с Ю.Тимошенко на другое время.

В свою очередь защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сказал, что не имеет информации о возможном визите в Украину в ближайшее время врачей немецкой клиники «Шарите» для проведения осмотра экс-главы правительства.

«Нас не информируют, кто и когда приезжает, какие проводят совещания, какие они принимают решения. Поэтому у нас нет информации о том, когда немецкие врачи приедут, и планируют ли они приехать”, - сказал С.Власенко.