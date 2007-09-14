Солана встретится с Тимошенко ”как с одним из лидеров государства”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в новом парламенте политическим силам будет тяжело договориться относительно содержания изменений к Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам после встречи с Генеральным секретарем Совета ЕС, верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во время встречи обсуждались вопросы проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. Она отметила, что после выборов в кратчайшие сроки необходимо будет сформировать правительство.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она информировала Х.СОЛАНУ о том, что если у демократических сил не хватит голосов для формирования своего правительства, то БЮТ не будет входить в широкую коалицию.

Кроме того, по ее словам, если политики не договорятся относительно новой редакции Конституции, то в Украине будет продолжаться двоевластие.

«И я объяснила Х.СОЛАНЕ, почему мы являемся сторонниками референдума», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, во время встречи обсуждался вопрос относительно приближения Украины к ЕС и упрощению визового режима.

При этом, отметила она, вопрос относительно ее возможного премьерства не затрагивался.

«Сейчас рано обсуждать такие вещи», - сказала она.

В свою очередь, генсек Совета ЕС Х.СОЛАНА отметил, что Украине необходимо провести честные и прозрачные досрочные выборы в ВР и после этого быстро сформировать новый Кабинет министров.

Он отметил, что именно новый Кабмин должен принять меры относительно обеспечения стабильности в Украине.

«Надеюсь, что после окончания выборов Украина получит новые возможности», - сказал Х.СОЛАНА. Он также отметил, что сразу после проведения 30 сентября досрочных выборов в ВР в Украине настроен на встречу с лидером БЮТ. Х.СОЛАНА считает такую встречу с Ю.ТИМОШЕНКО необходимой “как с одним из лидеров этого государства, поскольку отношения между Украиной и ЕС не стоят на месте”.