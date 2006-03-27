Евро-миссия представит полный доклад

Наблюдатели от Европарламента не зафиксировали серьезных нарушений на парламентских выборах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель миссии наблюдателей от Европарламента на выборах в Верховную Раду Украины Марек СИВЕЦ во время прямого эфира на Первом национальном канале в рамках проекта «Ночь выбора-2006».

По словам председателя миссии, сегодня утром миссия представит полный доклад о ходе выборов в Украине. Однако М.СИВЕЦ отметил, что не хочет комментировать его до обнародования результатов выборов.