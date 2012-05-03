Ярослав Качиньский призывает бойкотировать Евро-2012 в Украине

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении Я.Качиньского.

"В связи с политическими событиями в Украине и ситуацией с заключенной лидером оппозиции Юлией Тимошенко "Право и справедливость" призывает к бойкоту матчей Чемпионата Европы по футболу, которые состоятся в Украине, и последующего давления на украинские власти", - сказано в документе.

Я.Качиньский, который возглавляет вторую по количеству депутатов в польском Сейме партию, призывает к решительной реакции польских и европейских политиков на то, что происходит с Ю.Тимошенко.

"В этом контексте радуют декларации бойкота Евро-2012 в Украине, которые составляют некоторые европейские правительства", - заметил он.

По мнению Я.Качиньского, польское правительство "должно также угрожать бойкотом украинской части чемпионата".

Кроме того, Я.Качиньский высказал мнение о необходимости подготовки сценария, чтобы забрать право проведения Евро-2012 у Украины и перенести матчи в другое государство.

"Европа должна дать четкий сигнал в вопросе радикального нарушения прав человека в Украине. Только решительная позиция может заставить правительство в Киеве изменить политику", - заявил Я.Качиньский.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля МИД Польши назвало "абсолютно необоснованными" призывы некоторых европейских политиков, в первую очередь, из Германии, бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине, отметив, что сама Ю.Тимошенко призвала своих сторонников не делать ничего, что может навредить Украине.

По мнению экс-президента Польши Александра Квасневского, бойкот Евро-2012 больше навредит, чем поможет Ю.Тимошенко.