Парламент Венгрии избрал нового президента страны

В ходе прямого и тайного голосования за кандидатуру Я.Адера, предложенную лидером правящей коалиции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, высказались 262 из 386 депутатов венгерского парламента. Это - более чем две трети голосов, которые необходимо было набрать победителю, чтобы не доводить дело до второго тура, передает ИТАР-ТАСС.

Тем самым демарш оппозиции никоим образом не повлиял на легитимность и исход выборов. Парламентские фракции левой оппозиции в лице Венгерской социалистической партии и партии "зеленых" под названием "Политика может быть иной" бойкотировали голосование, а представители правой оппозиционной партии "За лучшую Венгрию" проголосовали "против".

Согласно Конституции Венгрии, новый глава государства вступает в должность и приступает к исполнению своих обязанностей на восьмой день после избрания на этот пост. В данном случае это произойдет 10 мая. Кроме того, Я.Адер имеет в своем распоряжении 60 дней, чтобы сложить с себя полномочия депутата Европарламента.

Прежний Президент Венгрии Паль Шмитт был вынужден уйти в отставку месяц назад в результате скандала, возникшего в связи с тем, что он был уличен в плагиате при написании своей научной диссертации в 1992 году.