Избирательный штаб УДАРа возглавит зам Кличко по партии

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, сообщил председатель партии Виталий Кличко на пресс-конференции после состоявшегося в субботу в Запорожье IX съезда партии УДАР.

Партия в принятой на съезде избирательной стратегии заявляет, что избирательный список будет формировать самостоятельно и по многомандатному округу будет идти на парламентские выборы самостоятельно.

Относительно баллотирования в мажоритарных округах партия выступает за принцип «один округ - один кандидат от оппозиции», но настаивает на критериях и принципах, по которым следует определять кандидатов, и на рейтинговых опросах в округах - чтобы люди определяли оппозиционных кандидатов, которые имеют шансы победить у провластных.

Также УДАР и в дальнейшем будет придерживаться принципа непротивостояния в оппозиционном лагере и рассчитывает на такое же отношение от коллег по оппозиции.

В партии считают, что все оппозиционные силы, которые идут на выборы, должны создать общий центр защиты результатов волеизъявления граждан.

Съезд УДАРа принял обращение к гражданам Украины, в котором, в частности, партия призвала всех сознательных и неравнодушных избирателей прийти на участки в день выборов и проголосовать за политическую силу, которой они симпатизируют.

«Дело даже не в том, за кого проголосовать, а в том, чтобы сделать это. Иначе - голоса тех, кто не придет, используют в актив власти», - сказал на пресс-конференции после съезда глава партии.