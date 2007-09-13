Наша Украина подозревает, что Партия регионов ломает комедию

Фракция блока „Наша Украина” в Киевском городском совете выражает сомнение в готовности столичных представителей Партии регионов инициировать ротацию руководства Киевсовета.

Об этом говорится в заявлении фракции блока „Наша Украина” в Киевсовете, переданном УНИАН пресс-службой фракции.

„Не только у депутатов фракции „Наша Украина”, но и у многих киевлян вызвали сомнение громкие заявления некоторых столичных представителей Партии регионов относительно их готовности инициировать ротацию руководства Киевсовета и выпады против столичной власти”, - подчеркивают авторы заявления.

Тем более, указывают они, что “впоследствии один из лидеров Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила, что на досрочных перевыборах Киевского городского председателя «регионалы» могут поддержать кандидатуру Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Кроме того, отмечается в заявлении фракции “Наша Украина” в Киевсовете „заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ не скрывает, что будет голосовать на парламентских выборах за Партию регионов”.

В связи с этим, у авторов заявления “возникает закономерный вопрос: не сохраняется ли до сих пор крепкий альянс между Партией регионов и командой ЧЕРНОВЕЦКОГО, продемонстрированный десятками дружественных голосований? Не являются ли гласные заявления Партии регионов попыткой дистанционироваться перед выборами от непопулярного мэра?».

“Поэтому свое настоящее отношение относительно нынешней столичной власти Партия регионов сможет показать на первом же заседании Верховной Рады”, - подчеркнули столичные “нашеукраинцы”. При этом авторы заявления напомнили слова лидера блока „Наша Украина - Народная самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО о том, что фракция блока немедленно поставит на повестку дня новой ВР вопрос о назначении досрочных выборов Киевского городского председателя.

“Это – единственный действенный путь отстранения от власти в Киеве ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды”, - говорится в заявлении фракции „Наша Украина” в Киевсовете.