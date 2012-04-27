Евродепутаты требуют от Платини заявления о Тимошенко

Об этом говорится в их открытом письме на имя Президента УЕФА, текст которого передан УНИАН.

«Нам кажется невозможным присутствие на турнире на стадионах Харькова, Киева или Львова в то время, когда Юлия Тимошенко остается в тюрьме, и когда ей отказывают в доступе к медицинскому лечению врачам, которым она может доверять», - отмечается в письме.

«Мы считаем, что официальное заявление от УЕФА и национальных федераций футбола относительно невыносимого политического климата в Украине в нынешнее время должно появиться еще до официального открытия Евро-2012», - подчеркнули евродепутаты.

По их словам, должно быть понятно, что федерации футбола и спортсмены не могут согласиться с такими нападками на права человека и к выборочному правосудию.

В письме депутаты также акцентировали, что политическая ситуация в Украине существенно деградировала с момента последних президентских выборов.

«Ю.Тимошенко является лишь одним из случаев заключения. До последнего времени все попытки Европейского Союза предостеречь Президента Виктора Януковича от преследования оппозиции не дали результата», - констатировали евродепутаты.