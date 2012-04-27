В Киеве уничтожили еще 20 незаконных киосков

Сегодня, 27 апреля, во главе с первым заместителем председателя КГГА Александром Мазурчаком состоялась очередная акция по уничтожению 20 киосков, которые были незаконно установлены возле школ и осуществляли торговлю алкогольными и табачным изделиями.

«Александр Попов неоднократно предупреждал, что те киоски, которые будут устанавливать после введения моратория, превратят в утиль. В первую очередь, это касается тех МАФов, которые размещены возле входов в метро, на зеленых зонах и вблизи школ, и осуществляют торговлю алкогольными изделиями. Уничтожение очередных 20 сооружений – тому доказательство. Понятно, что эта акция будет носить массовый характер, поэтому мы решили уничтожать сооружения с максимальной пользой для жителей столицы», – сказал Александр Мазурчак.

Окна, изъятые сегодня из киосков отдадут школам Деснянского района, где во время зимнего периода температура не отвечала норме. Остальные стеклопакеты, которые не подойдут по формату, будут переданы коммунальному объединению «Киевзеленстрой» для теплиц, остальное – превратят в утиль.

«Сейчас свыше 7 тысяч предпринимателей подали заявления на получение договора относительно паевого участия, то есть вошли в легальное поле. Других, которые пренебрегают правилами, ожидает такая же судьба. Все незаконно установлении киоски будут демонтированы и уничтожены. Только за месяц работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» демонтировали 300 малых архитектурных форм», – прибавил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

Пресс-служба КГГА напоминает, что первая акция по уничтожению малых архитектурных форм состоялась 4 апреля текущего года. В частности, 40 незаконно установленных киосков общей стоимостью 3 миллионов гривен превратили в кучу утиля.

«Эти МАФы крайне сложно назвать архитектурными формами. Большинство из них торговали алкоголем и сигаретами в местах где это запрещено. Ежедневно к нам поступают сотни обращений киевлян с жалобами на незаконное установление таких конструкций. Киоски препятствуют проходу людей, нарушают правила безопасности, уничтожают зеленые зоны, создают антисанитарные условия. Отныне незаконные МАФы будут превращаться в металлолом», – заявил председатель КГГА Александр Попов.