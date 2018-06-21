К каким шагам прибегнет Европа в ситуации с Тимошенко

Сообщение об избиении Юлии Тимошенко в тюрьме всколыхнуло весь мир. И комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства, и Генсек Совета Европы, и верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики один за другим заявляли, что обеспокоены ситуацией и требуют объяснений и соответствующего расследования. Президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон отметил, что ситуация с избиением бывшего премьера не должна остаться без последствий, а дипломаты стран ЕС заявили, что этот случай будет иметь существенное влияние на будущее соглашения об ассоциации.

"Сообщение о серьезном ухудшении условий содержания Юлии Тимошенко и ее голодовка вызывают обеспокоенность. ЕС должен усилить давление на украинскую власть и Президента Виктора Януковича для прекращения их плохого обращения с Юлией Тимошенко и другими политиками с прежнего правительства", - сказала депутат Европарламента Ребекка Хамс.

Президент Германии уже отменил свой визит в Украину. А немецкие СМИ, ссылаясь на правительственные источники, написали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может отказаться от посещения матчей Евро-2012 в Украине.

Как в дальнейшем будет действовать Запад по отношению к украинской власти? Перешла ли она ту грань, после которой наступают санкции? Возможен ли бойкот Евро-2012, как это было с Олимпиадой в Москве 1980 года? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова:

ЯНУКОВИЧ МОЖЕТ ОЧЕНЬ СКОРО ОКАЗАТЬСЯ В ИЗОЛЯЦИИ

Последняя ситуация, которая сейчас фактически блокирует работу парламента и создает препятствия для дальнейшего развития Украины, является только одним из этапов проблемы, которая называется авторитарные тенденции, пренебрежение верховенством права и верховенством закона.

Речь идет не только о сегодняшней ситуации, но и о том, что резолюция ПАСЕ не выполнена, не выполняются решения Европейского суда по правам человека относительно лечения тех, кто находится за решеткой, в данном случае - Юлии Тимошенко. Это все заводит страну в совершенно безвыходную ситуацию. И очевидно, что это будет бить в первую очередь по президенту Украины, который может очень скоро оказаться по существу в изоляции. Уже сегодня он вызвал одинаковую реакцию из Вашингтона, Брюсселя и Москвы, что очень сложно сделать в условиях геополитического расположения Украины.

Что касается дальнейшего развития событий. Конечно, есть те, кто призывает европейцев не проводить чемпионат Европы по футболу в Украине. Я понимаю их эмоции и оценки. Но я считаю, что в данном случае это уже технически невозможно, время потеряно и серьезно говорить об этом не стоит.

Мяч находится не в Европе, а на поле Украины. Сегодня есть внутреннее обязательство прекратить те тенденции, которые, на мой взгляд, вообще являются тестом на сопротивление гражданского общества, сопротивление оппозиции. Если этот тест не будет выдержан, то последуют следующие действия и нечего будет надеяться на честный, прозрачный, конкурентный процесс во время парламентских выборов. А это единственный на сегодня шанс в ближайшей перспективе изменить кардинально ситуацию.

Будет ли Украина кем-то "другим" - Беларусью, Россией - это уже дискуссия не предметная. Если вы как журналисты и все, кто болеет за будущее нашей страны, будете действовать соответствующим образом, Украина останется проевропейским демократическим государством. Если нет, то возможен любой регресс в направлении от европейской интеграции.

Пружина сжимается слишком быстро, и она так же быстро пойдет в обратном направлении.

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины

ЗАПАС ТЕРПЕНИЯ У ЗАПАДА ДАВНО ИСЧЕРПАН

Я бы говорил не о потенциальных шагах, которые могут сделать представители Европейского союза или в целом западные страны, а о необходимости срочного прекращения того, что происходит у нас. Я уже не знаю, адекватны ли те, кто принимают такие решения.

Мне кажется, дальше продолжать такую политику - это вообще не понимать последствий, которые за этим наступят. Запас терпения у Запада давно исчерпан. Уже сейчас действительно будут очень серьезные и жесткие шаги, если ситуацию не изменят. Время заявлений и призывов, на мой взгляд, уже закончилось. Последние события это подтверждают.

Шагов может быть множество, в зависимости от того, как события будут развиваться дальше. И я не исключаю, что могут действительно быть очень неприятные для нас действия, связанные с Евро-2012. И вы правильно вспомнили о Московских Олимпийских играх 1980 года. На повестке дня не только спортивные, но и политические вопросы. И если дело не сдвинется с места в положительном направлении, то очевидны угрозы для подписания нашего соглашения об ассоциации. А эти вещи являются для Украины сверхважными.

Ольга Герасимьюк, член Мониторингового комитета ПАСЕ, народный депутат (сейчас находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ):

ПРЕЗИДЕНТ ПАСЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕН ОБЪЯСНЕНИЯМИ ОФИЦИАЛЬНОГО КИЕВА

Последние события, произошедшие с Юлией Владимировной, всколыхнули сессию ПАСЕ. Наши депутаты от большинства не надеялись, что им здесь надо присутствовать. Они приезжают сюда поддержать какие-то позиции власти и делают это очень неумело. Поэтому после первого же дня, когда должно состояться обсуждение визита в Украину докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, разошлись по углам.

Этот визит, кстати, обсуждался очень серьезно. Докладчицы выражали обеспокоенность по поводу того, что пока не могут получить разрешение на встречу с заключенными по политическим обстоятельствам. Они рассказали, что встреча с Луценко стала для них неожиданностью, потому что они сначала получили отказ. Они описывали обстоятельства, при которых это произошло, как декоративные. Говорили, что встретились с Юрием Витальевичем в только что окрашенной комнате, которая очень напоминала гостиничный номер. На вопрос охраны, останется ли заключенный в этой комнате после их отъезда, им ответили неуверенно, мол, неизвестно. Докладчицы надеются на еще один визит в Украину, который запланирован на 14 мая. Они и раньше добивались встречи с Тимошенко, а теперь этот вопрос встал еще острее.

В кулуарах мне все европейские коллеги задают вопрос, на который у меня нет ответа. Они спрашивают: объясните, пожалуйста, какова логика действий ваших руководителей, когда весь мир выражает возмущение этими действиями, а они в ответ делают еще более страшные вещи? Европейцы говорят о том, что атмосфера запугивания, которая нагнетается в стране, всех смущает.

Мы не лоббировали свои какие-то оппозиционные интересы, как это постоянно говорит партия власти. Мы обратились ко всем европейским коллегам с тем, чтобы они приехали и сформировали свое мнение по поводу происходящего.

Мы встретились с представителями комитета по противодействию пыткам, они получили от нас все документы - заявление Карпачевой, письмо самой Юлии Владимировны и остальные материалы. Мы встретились с комиссаром по правам человека, с президентом ПАСЕ господином Миньоном, который сказал, что на эту ситуацию необходимо отреагировать и что он недоволен объяснениями, которые получил от официального Киева. Реакция везде остро негативная относительно того, что происходит.

Я читала, что Хорошковский сказал в Брюсселе, что парламент может что-то экстраординарное принять. Я не знаю, что может этот парламент, который смог в нарушение Конституции принять УПК, поддерживать все антигуманные действия власти.

Кто будет принимать в свои ряды страну с такими проблемами, с властью, которая строит полицейское государство? Это идет вразрез демократическим принципам, которые существуют в этом сообществе. Нарушения прав человека просто вопиющие сейчас. Горько говорить, но благодаря заключению чиновников ситуация с правами обычного человека в Украине в условиях пенитенциарной системы и вне ее, на свободе стала столь очевидной. Здесь много говорят, что права украинского гражданина нарушаются в силу коррумпированности судов и приобретение прокуратурой все больше полномочий после принятия этого УПК. А еще решения судов на 99% совпадали с требованием прокуратуры о самых суровых наказаниях.

Мне так жаль, что Украина, которую так хорошо встретили в свое время после реформ, сегодня будто окружена красной лентой как проблемная страна. И эту проблему создала власть. Вот кто был бы против принятия нового УПК? Но кто за то, чтобы УПК принимался неконституционным способом, с нарушением Конституции?

Я уже не говорю, что избиение женщины, любой женщины при любых обстоятельствах - это настолько варварское событие, неприемлемое под любым соусом.

Все европейцы, с которым я здесь говорю, независимо от их национальной, политической или партийной принадлежности, выражают сожаление по поводу ситуации в Украине, но в то же время все они сторонники Украины, они не сторонятся ее как прокаженную, а искренне выступают за то, чтобы немедленно изменить ситуацию и вернуть Украине ее статус демократического государства.

Опрашивала Анна Ященко