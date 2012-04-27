Адам Мартынюк открыл внеочередное заседание ВР
16:20, 27 апреля 2012Политика
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Владимир Литвин зашел в сессионный зал ВР через общие двери.
Адам Мартынюк
Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк открыл внеочередное заседание парламента из сессионного зала.
Как сообщал УНИАН, перед этим председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин зашел в сессионный зал не со стороны президиума, а через общую дверь.
Он поздоровался со многими народными депутатами лично, но после того как увидел, что президиум и трибуна не разблокированы, вышел из сессионного зала.
После этого первый заместитель председателя ВР А.Мартынюк начал заседание из ложи, которая расположена под ложей прессы, с помощью переносного микрофона.
В данное время о ситуации в Днепропетровске докладывает первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский.
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