Водитель скорой: Тимошенко громко кричала и обозвала нас сволочами

10:09, 27 апреля 2012
Политика
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Экс-премьер по дороге из колонии в больницу вела себя спокойно, а начала шуметь только по приезду в клинику.

Водитель Скорой рассказал, как перевозили Тимошенко. Фото КП в Украине

 

Работники скорой 4-й подстанции Харькова, коллеги которых в пятницу и воскресенье перевозили Тимошенко, рассказали, что Тимошенко шумела только в колонии и после приезда в больницу , пишет «Сегодня».

Напомним, Тимошенко отправили сначала из колонии в больницу, а затем снова  в Качановку по той причине, что она отказывалась от процедур.

Официально руководство подстанции комментариев не дает, но водители машин между собой обсуждали вип-пациентку.

«В пятницу перевозил ее Женя. Сегодня он не работает. Нам всем было интересно, мы обсуждали. Рассказывали, что, когда наша скорая приехала вечером в колонию, Тимошенко громко кричала. В машине вела себя спокойно, проронив лишь одну фразу: «Вы все сволочи». Больше ничего от нее не было слышно в течение всей дороги. Но когда приехали в больницу, она снова начала шуметь, громко кричать», — сказал водитель одной из машин скорых 4-й подстанции.

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