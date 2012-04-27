В Партии регионов переложили всю вину на Тимошенко

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов, «мировому сообществу навязывается миф о пытках, издевательствах, лишении медицинской помощи» Ю.Тимошенко, и «тем самым руководство Украины представляется как нецивилизованное и недемократичное».

Партия регионов призывает «тех, кто спешит обвинять Украину, задуматься о достоверности этих обвинений. Зададимся вопросом: как можно оказать медицинскую помощь человеку, если он категорически отказывается от рекомендованной, многократно подтвержденной независимыми специалистами помощи? Даже препятствует оказанию такой помощи. Как может упорно отказываться от медицинской помощи человек, который на протяжении полугода якобы испытывает непрерывную острую боль? Как можно обвинять в неоказании медицинской помощи заключенной государство, которое способствовало проведению консультаций международным независимым консилиумом врачей и обеспечило условия для лечения в соответствии с их рекомендациями? Как можно утверждать, что заключенной были нанесены телесные повреждения, если не установлен сам их факт? И почему не установлен: потому что Тимошенко категорически отказывается от освидетельствования экспертами, препятствует вынесению объективного заключения. Любой трезвомыслящий человек ответит однозначно: в таких обвинениях нет правды».

В Партии регионов уверены, что «цель этой провокации – отвлечь внимание как внутри страны, так и за ее пределами от крайне неприглядных фактов преступной деятельности Тимошенко и от судебного рассмотрения уголовного дела по корпорации ЕЭСУ».

«Цель этой провокации также – попытка скомпрометировать руководство Украины и попытаться избежать уголовной ответственности за те преступления, по которым суды США, Швейцарии, России уже вынесли решения. В соответствии с которыми подельники Тимошенко отбывают или уже отбыли сроки наказания. Целью также является попытка избежать расследования заявления сына депутата Украины Щербаня, который прямо обвинил Тимошенко в соучастии в организации убийства его отца», говорится в заявлении.

Кроме того, «еще одной целью сконструированной провокации является максимально осложнить внутри- и внешнеполитическую ситуацию Украины. Максимально затруднить экономическое выздоровление нашей страны. Создать максимум препятствий для консолидации общества вокруг созидательных задач, и затем использовать созданные проблемы в разворачивающейся избирательной кампании, чтобы попытаться вернуть в Украину хаос и политическую нестабильность», уверены в Партии регионов.

Авторы заявления высказывают пожелание, «чтобы наши партнеры за рубежом тоже смотрели на ситуацию без предубеждений, объективно изучили ее. А Партия регионов со своей стороны готова для этого оказать любое возможное содействие».