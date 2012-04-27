Россия внимательно следит за ситуацией с Тимошенко

Россия внимательно следит за ситуацией с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, отбывающей заключение в колонии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич на брифинге в Москве.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией и понимаем, что Юлии Тимошенко нужна срочная медицинская помощь», - сказал А.Лукашевич.

По его словам, Россия рассчитывает, что власти Украины предпримут все необходимые меры по полному соблюдению законных прав Ю.Тимошенко.

Как сказал А.Лукашевич, власти Украины должны проявить гуманность и найти пути, которые не будут осложнять внутриполитическую обстановку и будут способствовать разрешению сложившейся ситуации.

При этом он напомнил, что МИД РФ распространило по этому поводу «достаточно острый и предупредительный комментарий».

А.Лукашевич подчеркнул, что это «политическая и гуманистическая позиция» России.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля Министерство иностранных дел России распространило сообщение, в котором говорится, что РФ рассчитывает, что власти Украины будут проявлять гуманность по отношению К.Тимошенко.

"В Москве с озабоченностью восприняли сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении экс-премьер-министра Украины Тимошенко, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Рассчитываем, что властями Украины будут приняты все необходимые меры по полному соблюдению законных прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманность и найдены пути адекватного, не осложняющего внутриполитическую обстановку в стране разрешения создавшейся ситуации", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.