Бригинец говорит, что вместе с Тимошенко уже голодает 30 человек
20:52, 26 апреля 2012Политика
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В поддержку экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в Украине голодают около 30 человек.
Бригинец благодарен всем, кто, поддержал солидарную голодовку
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета Александра Бригинца.
В киевском палаточном городке организована группа из 4 голодающих, вместе с которыми депутаты Киевсовета А.Бригинець и Татьяна Мелихова.
«Я благодарен всем, кто, как и я, поддержал солидарную голодовку. Таким образом, по Украине на сегодняшний день голодают уже около 30 человек: во Львове, Киеве и даже Харькове под стенами Качановской исправительной колонии. Уверен, что голодающие есть и в других городах Украины, но узнать о них трудно, поскольку СМИ неохотно пишут об акциях солидарности в поддержку Юлии Тимошенко», – заявил А.Бригинец.
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