Бригинец говорит, что вместе с Тимошенко уже голодает 30 человек

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета Александра Бригинца.

В киевском палаточном городке организована группа из 4 голодающих, вместе с которыми депутаты Киевсовета А.Бригинець и Татьяна Мелихова.

«Я благодарен всем, кто, как и я, поддержал солидарную голодовку. Таким образом, по Украине на сегодняшний день голодают уже около 30 человек: во Львове, Киеве и даже Харькове под стенами Качановской исправительной колонии. Уверен, что голодающие есть и в других городах Украины, но узнать о них трудно, поскольку СМИ неохотно пишут об акциях солидарности в поддержку Юлии Тимошенко», – заявил А.Бригинец.