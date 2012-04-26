Около 30 свободовцев задержали на пресс-показе фильма «Матч»

Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Около трех десятков националистов пришли выразить свое несогласие с демонстрацией откровенно украинофобского фильма "Матч" в кинотеатре "Украина". Невзирая на то, что националисты не нарушали общественного порядка, в зал ворвались более полсотни бойцов спецподразделения "Беркут" и задержали всех собравшихся» - говорится в сообщении.

Среди задержанных – заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Мохник, председатель Киевской "Свободы" Андрей Ильенко, руководитель Сумской "Свободы" Игорь Мирошниченко, председатель общественного совета при Государственном агентстве Украины по вопросам кинематографии Филипп Ильенко, депутаты местных советов.

«В данный момент задержанных в автобусе везут в Печерский райотдел милиции» - сообщила пресс-служба.

Напомним, что ранее общественность страны обращалась к минкульту с требованием запретить показ фильма "Матч" как украинофобского.