В Донецке состоится Совет атаманов Украины

В субботу, 28 апреля, в 10.00 состоится третье заседание Совета атаманов Украины (САУ), который насчитывает 31 атамана всеукраинских и международных казачьих организаций, где будут обсуждены вопросы взаимодействия и сотрудничества с Координационным советом по вопросам развития казачества в Украине при Кабинете министров Украины. Совет Атаманов Украины был создан 17 декабря 2011 года.

На заседание Совета атаманов Украины приглашены:

городской голова г. Донецка Александр Лукьянченко, представители облгосадминистрации;

гетманы и верховные атаманы всеукраинских и международных организаций Валентин Антипов, Валерий Баранчиков, Сергей Бережной, Александр Бодун, Игорь Вардинец, Владимир Гнатюк, Андрей Дрофа, Вадим Жмурин, Сергей Жуков, Вячеслав Иванюк, Юрий Клименко, Юрий Костров, Александр Костюк, Александр Левандо, Александр Луценко, Юрий Москаленко, Владимир Омельяненко, Владислав Павловский, Александр Панченко, Николай Перебийнис-Устименко, Владимир Пилат, Валентин Соколовский, Александр Притула, Андрей Соколов, Александр Солодовник, Владимир Сумовский, Николай Фурса, Валерий Хрущ, Владимир Черкашин, Леонид Шморгун, Михаил Ямненко, другие представители казачества Донетчины.

На заседании будут обсуждены вопросы:

1. Утверждение Положения о членстве в САУ.

2. Утверждение структуры САУ.

3. Информация о подготовке к Большому Совету казаков Украины.

Заседание состоится по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 34, в помещении Донецкой областной государственной администрации.

По вопросам аккредитации и за дополнительной информацией обращаться по тел.: (097) 498-57-63.

Екатерина Швагро, руководитель пресс-службы САУ

E-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru