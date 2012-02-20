Совет атаманов считает, что в Коордсовете засели не те казаки

Совет атаманов Украины (САУ) обращается с предложением к Кабинету министров Украины включить в состав Координационного совета по вопросам развития казачества в Украине представителей всеукраинских и международных казацких организаций.

Об этом заявил координатор Совета атаманов Украины Александр КОСТЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе САУ.

А.КОСТЮК отметил, что 30 декабря 2011 года Указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА был ликвидирован Совет Украинского казачества, образованный ранее Президентом Виктором ЮЩЕНКО. Вместо этого был создан Координационный совет по вопросамразвития казачества, формирование которого состоялось по непонятным принципам, и в результате в состав Координационного совета по вопросам развития казачества были включены только 4 представителя всеукраинских и международных казацких организаций из 52-х зарегистрированных (легализованных). «Фактически, Координационный совет сформирован во вред казачеству. Проявлением снижения интереса высших должностных лиц к казацкому движению стало то, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ отказался возглавить новосозданный Координационный совет по вопросам казачества, а поручил возглавить его министру обороны Украины», – сказал А.КОСТЮК.

«Но такое положение вещей не привело к тому, что казацкое движение разладилось, напротив – казаки собрались, сплотились и 17 декабря 2011 года создали Совет атаманов Украины, в который вошли 28 представителей всеукраинских и международных казацких организаций», – подчеркнул координатор САУ.

Тогда был назначен координационный комитет под руководством гетмана ВОО «Соборное гетманское казачество» А.КОСТЮКА с задачей отработать Положение о САУ и обращение к Президенту Украины.

После этого при Министерстве обороны Украины была создана комиссия о сотрудничестве с САУ.

Как сообщил А.КОСТЮК, 18 февраля 2012 года в Киеве состоялось заседание Совета атаманов Украины, на котором присутствовали верховные атаманы всех всеукраинских и международных объединений и представитель Министерства обороны Украины.

На заседании САУ было принято Положение о САУ, которым определены цель, основные принципы и организационные принципы деятельности Совета атаманов Украины.

Кроме того, Совет атаманов Украины принял в свой состав троих новых членов. Таким образом, в САУ сейчас входит 31 атаман.

Также участники собрания определили дату следующего проведения заседания САУ, которое состоится 28 марта 2012 года в Донецке.