Во Львове придумали, как бороться с «кнопкодавами»

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета, передает «Львовский портал».

В частности, статью 14 Регламента дополнили частью 7 следующего содержания: «Персональную карточку депутат получает в начале каждого пленарного заседания сессии областного совета как подтверждение прохождения регистрации. Персональную карточку депутат сдает ответственному работнику исполнительного аппарата областного совета после завершения сессионного заседания или прекращения участия в нем».

Причиной для таких изменений стали публикации в местных СМИ о том, что во время сессий реального кворума нет, а один депутат мог голосовать карточками своих коллег.