Во Львове придумали, как бороться с «кнопкодавами»
16:19, 26 апреля 2012Политика
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Сегодня на сессии Львовского облсовета депутаты внесли изменения в Регламент, согласно которым карточки для голосования депутатам облсовета будут выдавать перед сессией персонально.
Карточки для голосования будут выдавать персонально
Об этом сообщили в пресс-службе облсовета, передает «Львовский портал».
В частности, статью 14 Регламента дополнили частью 7 следующего содержания: «Персональную карточку депутат получает в начале каждого пленарного заседания сессии областного совета как подтверждение прохождения регистрации. Персональную карточку депутат сдает ответственному работнику исполнительного аппарата областного совета после завершения сессионного заседания или прекращения участия в нем».
Причиной для таких изменений стали публикации в местных СМИ о том, что во время сессий реального кворума нет, а один депутат мог голосовать карточками своих коллег.
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