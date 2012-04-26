Янукович хочет услышать от Пшонки, избивали ли Тимошенко

12:36, 26 апреля 2012
Политика
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Янукович надеется в ближайшее время услышать результаты расследования ГПУ относительно возможного избиения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко работниками колонии.

Віктор Янукович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Я дал поручение Генпрокуратуре расследовать этот вопрос. И надеюсь, мы в ближайшее время получим уже конкретный ответ», - сказал В.Янукович.

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