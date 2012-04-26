Киевгорстрой перечислит в бюджет столицы 30 миллионов дивидендов
Возвращение стратегических активов городу дают первые плоды.
|Попов доволен, что он не зря боролся за актив
«Такие финансовые результаты демонстрируют, что наши усилия по возвращению стратегических активов не были напрасными. Сейчас столица является эффективным собственником. Холдинг работает на благо киевлян - строит жилье и инфраструктурные объекты, приносит значительные средства в городской бюджет. КГГА не зря боролась за то, чтобы вернуть «Киевгорстрой» обществу», - прокомментировал решение собрания председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.
В 2012 году холдинг планирует увеличить чистую прибыль на 2,5% по сравнению с прошлым годом. В финансовый план была заложена сумма 139,5 млн. грн. Доход от реализации продукции запланирован в сумме 2 млрд. 512 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, общие сборы акционеров сменили состав Наблюдательного совета общества и избрали новым президентом - председателем правления АО «ХК «Киевгорстрой» Игоря Кушнира. Предыдущий глава Михаил Голица был отозван с должности в связи с его заявлением об увольнении и решением о намерении баллотироваться в Верховную Раду Украины.
Председателем Наблюдательного совета стал вице-президент «Киевгорстроя» Николай Порайко, членами НС избраны начальник управления внутреннего контроля холдинга Эдуард Арустамян, главный специалист внутреннего контроля компании Олег Клочак.
80% акций общества принадлежат территориальной общине Киева.