Киевгорстрой перечислит в бюджет столицы 30 миллионов дивидендов

По решению акционеров АО «ХК Киевгорстрой», 30% чистой прибыли за 2011 год компания направит на выплату дивидендов. Это составляет 40,842 млн. грн., и примерно 30 млн. грн. из них получит столичная казна, поскольку территориальная община Киева является крупнейшим акционером холдинга. Как сообщает пресс-служба КГГА, общество перечислит эту сумму в городской бюджет уже летом.

«Такие финансовые результаты демонстрируют, что наши усилия по возвращению стратегических активов не были напрасными. Сейчас столица является эффективным собственником. Холдинг работает на благо киевлян - строит жилье и инфраструктурные объекты, приносит значительные средства в городской бюджет. КГГА не зря боролась за то, чтобы вернуть «Киевгорстрой» обществу», - прокомментировал решение собрания председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

В 2012 году холдинг планирует увеличить чистую прибыль на 2,5% по сравнению с прошлым годом. В финансовый план была заложена сумма 139,5 млн. грн. Доход от реализации продукции запланирован в сумме 2 млрд. 512 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, общие сборы акционеров сменили состав Наблюдательного совета общества и избрали новым президентом - председателем правления АО «ХК «Киевгорстрой» Игоря Кушнира. Предыдущий глава Михаил Голица был отозван с должности в связи с его заявлением об увольнении и решением о намерении баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Председателем Наблюдательного совета стал вице-президент «Киевгорстроя» Николай Порайко, членами НС избраны начальник управления внутреннего контроля холдинга Эдуард Арустамян, главный специалист внутреннего контроля компании Олег Клочак.

80% акций общества принадлежат территориальной общине Киева.