Фуршеты Литвина обойдутся украинцам в 1,3 миллиона

Управление делами ВРУ 19 апреля заключило соглашение с ООО «Столовая Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины» на услуги по обслуживанию представительских мероприятий и официальных приемов с участием главы Верховной Рады. Стоимость сделки составила 1,31 млн грн., сообщают «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», что объясняется «полным соответствием и приспособленностью» парламентского предприятия для обслуживания протокольных парламентских и правительственных мероприятий.

«По материально-техническим показателям столовая имеет возможность обслуживать протокольные мероприятия международного уровня, проходящих в Верховной Раде Украины (заседание ОБСЕ, межпарламентских комиссий по сотрудничеству ВРУ с другими государствами, парламентских слушаний, официальных визитов представителей зарубежных стран и т.д.) . Сооружения, в которых размещаются складские и производственные помещения предприятия, территориально расположенны на режимной территории, что обеспечивает соответствующий контроль за деятельностью предприятия и исключает доступ посторонних лиц, в том числе во время проведения мероприятий», - говорится в обосновании.

Напомним, ранее Издательство «Наукова думка» НАН Украины заказало печать двух книг Владимира Литвина «История Украины» и «Украина в войнах и революциях XX вв.» за счет государственного бюджета.