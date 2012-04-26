У Богатыревой просят Карпачеву не совать нос в дело Тимошенко

Участие Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой в информационной кампании, развернувшейся вокруг лечения экс-премьера Юлии Тимошенко, осложняет ситуацию, приводит к ее дальнейшей политизации и мешает решить вопрос медицинской помощи.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Пресс-служба заявляет: «Министерство здравоохранения и все врачебное сообщество обеспокоены той информационной кампанией, развернувшейся вокруг лечения Ю.Тимошенко. В частности, в заявлении Омбудсмана Н.Карпачевой, чьи полномочия завершаются, прозвучали неоправданно жесткие критические оценки».

Пресс-служба Минздрава сообщает, что за время содержания Ю.Тимошенко в Качановской колонии, которая находится там согласно приговору суда, были совершены все необходимые действия относительно обеспечения условий для поддержки здоровья заключенной. Как известно, неоднократно собиралась международная комиссия при участии иностранных и украинских специалистов, были разработаны соответствующие рекомендации. Именно в соответствии с этими рекомендациями были созданы все необходимые условия для лечения заключенной. Врачи Центральной клинической больницы “Укрзализныци” готовы к оказанию всей необходимой помощи в соответствии с рекомендациями комиссии, в том числе ее международной составляющей.

«В то же время дальнейшая политизация этой ситуации, попытка использовать состояние больной для решения конъюнктурных политических вопросов отдельных политических сил приводят к фактической дискредитации украинской медицины, унижают честь и достоинство отечественных специалистов. К сожалению, участие в этой кампании Н.Карпачевой лишь осложняет ситуацию, приводит к ее дальнейшей политизации и мешает, по сути, решить вопрос медицинской помощи», - заявляет пресс-служба Минздрава и отмечает, что «если у госпожи Карпачевой есть возможности для привлечения известных иностранных специалистов, Минздрав просит ускорить обеспечение такой помощи».

В то же время в Минздраве считают, что украинские специалисты готовы предоставить все необходимые медицинские услуги в полном объеме в любое время. Техническое оборудование и условия лечения отвечают современным стандартам.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове. По словам первого заместителя министра здравоохранения Раисы Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка, и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.

24 апреля защитник Сергей Власенко после посещения экс-премьер-министра в колонии заявил об избиении его подзащитной в исправительном заведении 20 апреля.

Руководство Качановской колонии опровергло эти заявления.

Н.Карпачева назвала действия работников Качановской колонии в отношении Ю.Тимошенко истязаниями. Она также требует от генерального прокурора Виктора Пшонки возбудить уголовное дело и отстранить от выполнения должностных обязанностей всех причастных к факту грубого обращения с Ю.Тимошенко.