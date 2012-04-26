Ефремов о рейтинге, Клюеве и оценке ПР за два года

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентской фракции ПР Александр Ефремов, сообщает пресс-служба партии.

По словам политика, кандидат в народные депутаты с наибольшим рейтингом имеет все шансы быть представленным Партией регионов в том или ином округе. «Я бы хотел, чтобы за нашу политическую силу проголосовало как можно больше избирателей», - отметил А.Ефремов.

По его убеждению, на ближайших выборах избиратели дадут объективную оценку деятельности Партии регионов на протяжении последних двух с половиной лет.

Комментируя назначение Андрея Клюева начальником Центрального избирательного штаба Партии регионов, политик, в частности, напомнил, что он (А.Клюев) занимается выборами с 1994 года. «Андрей Петрович опытный специалист в организации избирательной кампании. И радует, что на Политсовете фракции именно он определен руководителем штаба», - сказал А.Ефремов.