На коммунистов составили протокол за красный флаг на танке

Политик был инициатором вывешивания 23 февраля красного флага на памятнике – «Танке Никитина», который в 1944 году освобождал Черновцы от фашистов.

Как сообщила УНИАН руководитель фракции ВО «Свобода» в Черновицком городском совете Марьяна Кривич, она направила депутатский запрос руководству УМВД в отношении лиц, которые 23 февраля вывесили "на одном из памятников города Черновцы кровавый стяг с символикой КПУ".

В ответ на депутатский запрос работники милиции сообщили, что в действиях членов облорганизации КПУ были установлены "признаки правонарушения, предусмотренного статьей 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территории населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях".

По результатам проверки в отношении секретаря Черновицкого обкома КПУ В.Мельника "составлен протокол об административном правонарушении, который в соответствии со ст. 218 КУпАП направлен для рассмотрения в административную комиссию Першотравневого районного совета в г. Черновцы", говорится в ответе УМВД в Черновицкой области на депутатский запрос.