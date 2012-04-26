Оппозиция предлагает уволить главного тюремщика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады, группа народных депутатов, среди которых Н.Томенко, Сергей Мищенко, Руслан Князевич, Андрей Парубий и другие, зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления «Об обращении к Президенту Украины Януковичу В.Ф. с предложением об освобождении от должности председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Лисицкова А.В.» (р. н. 10400).

По словам инициаторов постановления, уровень работы этой службы является неудовлетворительным, прежде всего, из-за многочисленных нарушений прав человека, правопорядка и безопасности в учреждениях исполнения наказаний.

Авторы проекта отмечают, что абсолютно кричащим фактом таких нарушений стало избиение в Качановской исправительной колонии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко во время конвоирования ее в больницу.

По убеждению народных депутатов, этот инцидент еще раз продемонстрировал несостоятельность пенитенциарной системы обеспечить соблюдение конституционных прав и соответствующих условий безопасности лиц, отбывающих наказание.

Ввиду вышеупомянутого, проектом постановления предлагается признать работу руководства Государственной пенитенциарной службы Украины неудовлетворительной и в связи с этим предложить Президенту освободить А.Лисицкова от должности.