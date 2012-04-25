Ветераны-тюремщики не хотят ходить в «фашистах»

Всеукраинский профсоюз персонала органов и учреждений пенитенциарной службы и Всеукраинская общественная организация "Ассоциация ветеранов государственной уголовно-исполнительной службы Украины” требуют извинений от народного депутата от партии “Батькивщина” Сергея Пашинского, который во время заседания Верховной Рады 24 апреля назвал Государственную пенитенциарную службу Украины “фашистской службой”.

Об этом говорится в обращении этих организаций к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину, которое опубликовано на официальном сайте ГПтСУ.

В обращении говорится о том, что такой поступок депутата “вызвал возмущение у 50-тысячного коллектива работников пенитенциарной системы, которые ежедневно с достоинством исполняют свой долг перед государством и народом в сложных физических и психологических условиях”.

Ветераны считают, что “определение работников пенитенциарной системы как представителей “фашистской организации” не может быть приемлемым для правового государства, каковым является Украина”.

Они обратились к В.Литвину с просьбой объявить свое обращение на заседании парламента. “Одновременно рассчитываем на извинения народного депутата Пашинского С.В. за оскорбление 50-тысячного коллектива Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. В противном случае оставляем за собой право на защиту чести и достоинства коллектива ведомства в судебном порядке”, – говорится в обращении.